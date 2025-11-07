El FSB detiene a un ruso que pasaba información militar a bloguero ucraniano

"En el territorio de la región de Tambov, se identificó y se puso fin la actividad ilegal de un ciudadano ruso, <…> que prestaba asistencia a un Estado extranjero en actividades dirigidas contra la seguridad de la Federación Rusa", señaló el FSB en un comunicado.

El detenido, según el Servicio Federal de Seguridad, entregó a través de Telegram información a un bloguero ucraniano sobre el emplazamiento de unidades que participan en las operaciones militares en Ucrania y transfirió dinero a una "organización terrorista proucraniana prohibida en Rusia".

Contra el detenido fueron incoados dos causas penales: una, por alta traición, y otra, por financiación de actividades terroristas, delitos ambos que en Rusia se castigan con hasta cadena perpetua.

El FSB advirtió de que los servicios especiales ucranianos no cejan en la búsqueda, a través de internet, redes sociales y los servicios de mensajería Telegram y WhatsApp, de posibles autores de ataques terroristas y sabotajes para causar daños a Rusia.

