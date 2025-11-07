El Gobierno de Perú anuncia partida del embajador cubano tras cuestionarle sus actividades

Lima, 7 nov (EFE).- El Gobierno de transición de Perú, formado por el presidente interino, el derechista José Jerí, anunció este viernes la partida del embajador de Cuba en Lima, Carlos Zamora, tras una reunión donde el Ejecutivo peruano lo citó para cuestionarle sobre sus actividades realizadas como líder de la delegación diplomática cubana.