El Gobierno de Perú anuncia partida del embajador cubano tras cuestionarle sus actividades

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que, el pasado martes 28 de octubre, "el vicecanciller (Félix Denegri) convocó al embajador de Cuba en el Perú, Carlos Zamora, a fin de dialogar con él respecto a las actividades desarrolladas durante su gestión en el Perú".
"A partir de lo tratado en esa reunión, se comunica que el embajador Zamora terminó sus funciones en el Perú y dejó el país en forma definitiva", indicó la Cancillería peruana sin mayores detalles.
Desde hacía varias semanas, el Gobierno peruano venía recibiendo pedidos de sectores de la derecha y ultraderecha para expulsar al embajador cubano bajo el argumento de ser supuestamente un profesional de la inteligencia que se reunía con organizaciones políticas y sociales de izquierda con el supuesto objetivo de "desestabilizar la democracia".