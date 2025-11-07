El Gobierno de Venezuela asegura que incautó 1.253 kilos de marihuana en el oeste del país

En un congreso sobre el consumo de drogas y la delincuencia juvenil desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por el canal nacional Globovisión, Cabello indicó que esta incautación se logró tras "labores de inteligencia y una persecución", sin dar más detalles al respecto.

"No es cualquier marihuana, es una cosa terrible que ellos han inventado, la DEA (la agencia de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) en sus laboratorios, que se llama supermarihuana", aseguró Cabello.

El funcionario informó que en Venezuela se han incautado más de 63.000 kilos de drogas este año y advirtió que quien trafique con estas sustancias está "atentando contra el futuro de este país", que son los jóvenes.

En este sentido, señaló que "hoy día en Venezuela hay más muertes por suicidios que por asesinatos" y "una de las causas es el consumo de drogas", sin abundar en detalles.

Estados Unidos acusa al Gobierno venezolano de formar parte de las redes de narcotráfico que transportan drogas a Norteamérica, un argumento que Washington esgrime para mantener su despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de las venezolanas, y atacar lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico.

Sin embargo, este viernes Cabello rechazó nuevamente esta acusación y afirmó que Venezuela ha sido sometida en los últimos meses a "una terrible campaña" con "falsas informaciones".

También, criticó que el despliegue militar de Estados Unidos sea en Caribe y no el océano Pacífico, donde, afirmó, "está el negocio de la DEA".