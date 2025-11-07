El Kremlin defiende el derecho de Corea del Norte a defenderse tras lanzamiento de misil

"Respetamos el legítimo derecho de nuestros amigos en Corea del Norte a garantizar su seguridad y tomar para ello las medidas necesarias", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Corea del Norte lanzó este viernes un misil balístico, aparentemente de corto alcance, hacia el mar de Japón, un día después de que Pionyang prometiera "responder de forma apropiada" a las sanciones impuestas por Estados Unidos a personas y compañías acusadas de blanquear capital para financiar el programa nuclear norcoreano.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano dijo que detectó el proyectil alrededor de las 12:35 hora local (3:35 GMT) y estima que se trata de un misil balístico de corto alcance (SRBM).

El Kremlin defendió a Pionyang después de que Rusia realizara recientemente el lanzamiento de un misil de crucero y un sumergible no tripulado de propulsión nuclear, tras lo que anunció que se planteará la reanudación de los ensayos nucleares.

Hace dos días Seúl informó del envío de unos 5.000 operarios militares norcoreanos a Rusia desde septiembre para realizar labores de reconstrucción de infraestructura como parte del constante apoyo de Pionyang a Moscú en su guerra contra Ucrania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, viajó a mediados de 2024 a Pionyang por primera vez en 25 años parar firmar un acuerdo que incluía una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.

Seguidamente, el líder norcoreano, Kim Jong-un, envió tropas a la región rusa de Kursk con el fin de expulsar a los invasores ucranianos.

A su vez, Pionyang ha suministrado a Moscú misiles balísticos, vehículos de combate y millones de proyectiles de artillería, según la inteligencia surcoreana y occidental.

A cambio Rusia proveyó a los norcoreanos de sistemas de defensa antiaérea y lucha radioelectrónica, y petróleo refinado, entre otras mercancías.