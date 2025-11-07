El papa advierte de que el cambio climático también amenaza la paz

"Lamentablemente, observamos enfoques políticos y comportamientos humanos que van en la dirección contraria, caracterizados por un egoísmo colectivo, el desdén hacia los demás y la miopía", indicó León XIV, a través de un mensaje leído por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, presente en la cumbre en Brasil.

Y añadió: "Si desean cultivar la paz, cuiden de la creación".

El papa destacó que, en estos tiempos difíciles, "la atención y la preocupación de la comunidad internacional parecen centrarse principalmente en los conflictos entre naciones".

Sin embargo, señaló, existe una "conciencia cada vez mayor de que la paz también se ve amenazada por la falta de respeto hacia la creación, el saqueo de los recursos naturales y el progresivo deterioro de la calidad de vida debido al cambio climático".

León XIV insistió en que la COP30 debe convertirse en un "signo de esperanza" y subrayó la importancia de respetar las opiniones ajenas en el esfuerzo por encontrar un lenguaje común y un consenso, "dejando a un lado los intereses egoístas, teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos los unos hacia los otros y hacia las generaciones futuras".

En el discurso pronunciado por Parolin también se resaltó que, "trágicamente, quienes se encuentran en las situaciones más vulnerables son los primeros en sufrir los efectos devastadores del cambio climático, la deforestación y la contaminación".

En este sentido, consideró que es "vital" convertir las palabras en "acciones basadas en la responsabilidad, la justicia y la equidad".

Añadió que estas acciones deben incluir a gobiernos locales, alcaldes, gobernadores, investigadores, jóvenes, empresarios, organizaciones religiosas y ONG, ya que "la crisis climática afecta a todos".

También hizo referencia al Acuerdo de París, adoptado hace diez años por la comunidad internacional, y lamentó que, "desafortunadamente", "el camino para lograr los objetivos establecidos sigue siendo largo y complejo".

En este contexto, se insta a las Partes a "acelerar con valentía la implementación del Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", afirmó.

Asimismo, recordó la encíclica Laudato Si, firmada por su predecesor, el papa Francisco, hace una década, que aboga por una "conversión ecológica que incluya a todos".

Además, el pontífice apeló a la necesidad de desarrollar "una nueva arquitectura financiera internacional centrada en el ser humano, que garantice que todos los países, especialmente los más pobres y vulnerables a los desastres climáticos, puedan alcanzar su máximo potencial y ver respetada la dignidad de sus ciudadanos".

"Esta arquitectura debe tener en cuenta también el vínculo entre la deuda ecológica y la deuda externa", añadió.

Por último, hizo un llamamiento a promover una "educación en ecología integral" que sensibilice sobre cómo las decisiones a nivel personal, familiar, comunitario y político afectan al futuro común, fomentando el respeto por el medioambiente.