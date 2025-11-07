El papa alerta de que Internet es una "nueva forma" de dependencia entre los jóvenes

En un mensaje de vídeo enviado a la VII Conferencia Nacional sobre las Dependencias, organizada en Roma por el Gobierno italiano, el pontífice señaló que, junto a las drogas y el alcohol, que siguen siendo "predominantes", surgen hoy "nuevas formas" de dependencia asociadas al uso de ordenadores, teléfonos inteligentes e Internet.

"El creciente uso de internet, ordenadores y teléfonos inteligentes" se asocia también "a un uso excesivo que a menudo desemboca en dependencias con consecuencias negativas para la salud, que tienen que ver con el juego compulsivo y las apuestas, con la pornografía, con la presencia casi constante en las plataformas del mundo digital", explicó León XIV.

Asimismo, denunció que "el aumento del mercado y del consumo de drogas, el recurso a la ganancia fácil mediante las máquinas tragaperras, la habituación a internet, que incluye también contenidos dañinos, demuestran que vivimos en un mundo carente de esperanza, donde faltan propuestas humanas y espirituales vigorosas".

En este sentido, León XIV destacó que "el miedo al futuro y al compromiso en la vida adulta" de los jóvenes les vuelve "particularmente frágiles".

"El objeto de dependencia se convierte en una obsesión, condicionando el comportamiento y la existencia cotidiana", alertó el papa, al tiempo que consideró que estos fenómenos son síntoma de "un malestar interior y de una decadencia social de valores", especialmente entre los adolescentes.

Durante su discurso, instó a fortalecer la prevención del malestar juvenil, destacando la importancia de aumentar la autoestima de las nuevas generaciones para contrarrestar el "sentido de inseguridad e inestabilidad emocional" que proviene tanto de las presiones sociales como de "la naturaleza misma de la adolescencia".

A su juicio, el camino hacia la prevención debe incluir "oportunidades de trabajo, educación, deporte, vida sana y la dimensión espiritual de la existencia".

León XIV también animó a padres, escuelas, parroquias y comunidades a acompañar a los jóvenes en la formación de su conciencia y en el desarrollo de su vida interior, fomentando el diálogo con los adultos y la construcción de relaciones positivas.

El pontífice animó a padres, escuelas, parroquias y comunidades a acompañar a los jóvenes, a inspirar en las jóvenes generaciones los valores espirituales y morales, para que se comporten como personas responsables.

"Los adolescentes y los jóvenes necesitan formar la conciencia, desarrollar la vida interior y establecer con sus coetáneos relaciones positivas y con los adultos un diálogo constructivo, para convertirse en artífices libres y responsables de su propia existencia", detalló.

También exhortó a las instituciones públicas, asociaciones y a toda la sociedad a percibir entre los jóvenes "una profunda sed de vivir" y a ofrecer una presencia "atenta y solidaria" que los motive a un esfuerzo intelectual y moral.