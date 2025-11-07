El valor de la producción agrícola en la UE cayó un 0,9 % en 2024

La oficina de estadística señaló que 2024 fue el segundo año consecutivo con una "ligera bajada" en el indicador.

"Esta variación del valor nominal reflejó el equilibrio entre un ligero aumento del volumen de producción (1 % más) y una caída del precio nominal de los productos y servicios agrícolas (1,8 % menos)", apuntó Eurostat en un comunicado.

Los Estados miembros con un mayor valor de la producción agrícola fueron el año pasado Francia (88.300 millones de euros), Alemania (75.500 millones), Italia (70.200 millones) y España (68.700 millones).

A continuación se situaron Países Bajos (41.300 millones de euros), Polonia (39.500 millones) y Rumanía (20.200 millones).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Eurostat indicó que tres cuartas partes (75,9 %) del valor estimado de la producción agrícola en la Unión Europea tuvo lugar en esos siete países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que en quince Estados miembros el valor de la producción agrícola fue más elevado en 2024 que en 2023. Los principales incrementos porcentuales tuvieron lugar en Irlanda (8,9 % más), Croacia (8,8 %) y Suecia (5 %), mientras que los descensos más acusados se detectaron en Francia (9 % menos), Rumanía (8,5 %) y Bulgaria (8 %).

La mitad del valor de la producción agrícola de los Veintisiete (50,3 %) el año pasado correspondió a los cultivos (267.700 millones de euros) y algo más de dos quintas partes (41,1 %) a animales y productos de origen animal (218.800 millones). El resto se generó a través de servicios agrícolas y actividades secundarias.

Los costes de los insumos agrícolas de la UE no relacionados con la inversión (consumo intermedio) fueron un 3,7 % inferiores en 2024 que en 2023, y se situaron en 303.300 millones de euros.

Las variaciones en el valor de la producción agrícola y el consumo intermedio en 2024 dieron como resultado un aumento del 3,1 % en el valor añadido bruto generado por la agricultura, hasta alcanzar los 228.600 millones de euros.