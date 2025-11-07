España confía en desencallar con Francia y Alemania el proyecto del futuro caza europeo

El futuro caza europeo, en el que los tres países participan al 33 %, fue uno de los asuntos del encuentro que Robles mantuvo con su homóloga francesa, Catherine Vautrin, el primero entre ambas desde que ésta tomara posesión de la cartera de Defensa el pasado octubre.

En una comparecencia conjunta, Robles reconoció que "evidentemente" existen diferencias al respecto, pero consideró que entre los tres países van a intentar que el proyecto, previsto para 2040, salga adelante.

"Vamos a hacer todo lo posible para que tenga éxito", insistió la representante española, quien subrayó que para España se trata de un programa "fundamental" en el que el país cree "firmemente". "Lo necesitamos".

Robles recordó que recientemente ya trató este tema con el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en un encuentro en Berlín el que ambos coincidieron en el deseo de impulsar el FCAS, que definieron como un proyecto de futuro.

Por su parte, la ministra francesa se mostró abierta a hablar con sus homólogos español y alemán y estimó que las industrias de los tres países tienen que trabajar juntas y poder responder al mandato de los países a los que representan.

Vautrin reconoció que Francia necesita el avión a partir de 2040 y trasladó su deseo de que sea exportable.

La titular de Defensa gala subrayó además que España y Francia son socios históricos y mantienen una colaboración "muy viva" con tratados que se renuevan "uno detrás de otro".