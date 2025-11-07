España crece en estudiantes internacionales y las universidades privadas ganan peso

Según el análisis realizado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en el marco de un programa de investigación en socioeconomía que comparten ambas instituciones, las universidades públicas concentran el mayor número de estudiantes internacionales con programas de movilidad como Erasmus+, mientras que las privadas atraen a más extranjeros que quieren cursar un título completo.

El 21 % de los estudiantes de la universidad privada es internacional, con una clara orientación hacia el alumnado con matrícula ordinaria, frente al 9 % de extranjeros con este tipo de matrícula en la pública, que concentra el 81 % de quienes llegan en programas de movilidad temporal.

No obstante, los últimos datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades señalan que el 65 % de los estudiantes internacionales que llegan a España opta por cursar estudios en una universidad pública presencial, mientras que el 35 % lo hace en una privada.

Durante el curso 2023-2024, el Sistema Universitario Español recibió 159.002 estudiantes internacionales presenciales, 9.724 más que el año anterior. De ellos, el 60 % (95.378) estaba matriculado para obtener una titulación completa, mientras que el 40 % restante realizó una estancia temporal mediante un programa de movilidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El avance de quienes cursan una titulación completa se ha multiplicado por 2,2 en ocho años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los estudiantes con matrículas ordinarias se han disparado sobre todo en las universidades privadas, donde el 45 % de los extranjeros que vienen las eligen para titularse, tanto en grado como en máster.

Las universidades públicas españolas han pasado de contar con un 6,2 % de estudiantes internacionales en el curso 2015-16, a alcanzar el 8,9 % en el curso 2023-24, mientras que en las privadas el alza se ha disparado del 14,8 % al 20,7 %.

En la actualidad uno de cada cinco estudiantes de universidades privadas procede del extranjero, frente a menos de uno de cada diez estudiantes en las públicas.

Aunque España es el quinto país en atracción de alumnado extranjero y casi se ha duplicado el porcentaje de los que buscan sacar un título, las cifras "siguen estando por debajo de la media europea".

Según datos de Eurostat, que contempla en la matrícula total universidades presenciales y no presenciales, en 2023 los estudiantes internacionales representaban el 5,2 % del total de los matriculados en España, frente al 9,9 % de media en la UE de los 27.

España se encuentra solo por delante de Grecia, Croacia e Italia y con una diferencia muy acusada respecto a Alemania (12,7 %), Francia (11,1 %) o Países Bajos (17,5 %).

En 2023, el 25 % del alumnado internacional de la UE eligió Alemania como destino, seguido de Francia (15 %), Países Bajos (9,6 %), Italia (6 %) y España (5,4 %).

Conforme se eleva el nivel de estudios, mayor es la atracción de estudiantes internacionales.

El 4 % de los alumnos internacionales de grado de la UE elige España como destino y el 5,8 % de los de máster. Sin embargo, entre los estudiantes de doctorado, España es el destino preferido para el 12,4 % de los doctorandos internacionales, solo por detrás de Alemania (30 %) y Francia (16 %).