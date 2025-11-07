España prohíbe la cría de aves de corral al aire libre para prevenir la gripe aviar

La ganadería avícola española afronta uno de sus momentos más tensos en los últimos años por la propagación de esta enfermedad de alta patogenicidad en aves salvajes y domésticas.

Recientemente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, transmitió un mensaje de "serenidad", pero también de "tremenda atención" sobre los riesgos derivados de la infección y la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad.

Explicó que las aves silvestres, como consecuencia de alteraciones climáticas, están migrando en épocas diferentes del año, y esto produce esos brotes de gripe aviar.

"Estos ya son conocidos y casi endémicos en el resto de la Unión Europea, pero se ha presentado con más fuerza en los últimos años en España, y, frente a ello, hay que llevar mucho cuidado, sobre todo en los comederos y bebederos de las instalaciones, para evitar los contagios", pidió.

Cuando se detecta algún contagio, "hay que proceder a la destrucción de las aves afectadas", sin que haya "ningún tipo de contagio derivado de la carne, huevos y productos procedentes del ave".

Citó la región de Castilla y León (noroeste), donde se procedió a la destrucción de un número importante de aves "porque ha sido absolutamente necesario su sacrificio".

El 17 enero pasado, el Gobierno declaró el riesgo alto por gripe aviar en España y activó medidas preventivas en las zonas de especial riesgo y vigilancia, reforzadas después por la circulación del virus en numerosos países europeos.

En mayo y julio se detectaron dos focos en aves silvestres de la región de Extremadura (oeste).

Y el 18 julio, España informa de un primer foco de gripe aviar de alta patogenicidad (serotipo H5N1) en una granja desde hace dos años y medio, también en Extremadura. Posteriormente se detectan casos en explotaciones avícolas de otras partes del país.

En septiembre fue necesario sacrificar más de dos millones de aves de granja en la provincia de Valladolid (Castilla y León).