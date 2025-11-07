Estados Unidos extradita a un ecuatoriano acusado del asesinato de su pareja

En sus redes sociales, el funcionario indicó que el sujeto arribó a la ciudad costera de Guayaquil (capital de la provincia del Guayas) extraditado desde Estados Unidos e incluyó fotos de su llagada, mientras que el Ministerio difundió videos en los que se lo aprecia bajando del avión escoltado por policías.

El sujeto tenía Notificación Roja de Interpol y fue capturado en Estados Unidos el 17 de junio de 2025, en una operación conjunta entre la Unidad Nacional de Interpol de la Policía Nacional del Ecuador y los U.S. Marshals, precisó el funcionario.

Agregó que el individuo "fue inmediatamente puesto a órdenes de la justicia para su llamamiento a juicio" y expresó su esperanza de que "la función judicial haga lo propio para que este delincuente pase el resto de sus días donde debió estar desde el día 1: EN LA CÁRCEL".