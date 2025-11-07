Fallece a los 83 años Louis Schweitzer, exdirector ejecutivo de Renault

Bajo su liderazgo, Renault atravesó un período de profunda transformación industrial y global: privatización en 1996, salida a bolsa, alianzas estratégicas con Samsung y Nissan, adquisición de Dacia y cierre de fábricas obsoletas para afrontar la competencia internacional.

Ingresó en el grupo Renault en 1986 como director financiero y luego subdirector general, antes de asumir la presidencia y dirección ejecutiva de la empresa en mayo de 1992.

Tras dejar Renault en 2005, Schweitzer se dedicó a compromisos institucionales y sociales.

Presidió la Alta Autoridad para la Lucha contra la Discriminación y por la Igualdad (HALDE) entre 2005 y 2010, Initiative France desde 2011, y la Fundación de Derecho Animal, Ética y Ciencia desde 2012.

En 2017 fue distinguido con la Gran Cruz de la Legión de Honor.

Nacido el 8 de julio de 1942 en Ginebra, Schweitzer provenía de una familia con tradición intelectual y administrativa: su padre, Pierre-Paul Schweitzer, presidió el Fondo Monetario Internacional entre 1963 y 1973.

Tras estudiar en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la Escuela Nacional de Administración, comenzó su carrera como inspector financiero en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Durante la década de 1980, se integró al entorno político del entonces ministro Laurent Fabius, ejerciendo como jefe de gabinete en distintas carteras y en la oficina del primer ministro.