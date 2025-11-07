Finlandia inicia cuatro semanas de maniobras militares para adiestrar a 15.000 reclutas

Estas maniobras tienen como objetivo validar la capacidad defensiva en tiempos de guerra de los reclutas que están a punto de terminar el servicio militar obligatorio y mantener la competencia bélica de los reservistas y el personal militar, según un comunicado del Ejército finlandés.

Al mismo tiempo, reforzarán la capacidad de las fuerzas armadas finlandesas para realizar operaciones conjuntas con países aliados de la OTAN.

"Los ejercicios garantizarán la integración de las lecciones identificadas y aprendidas sobre la guerra de Ucrania en el adiestramiento", señaló el Ejército finlandés en el comunicado.

Las maniobras comenzarán con el ejercicio de misiles antitanque 'Northern Spike 25', en el que participarán 200 soldados y que tendrá lugar entre el 8 y el 16 de noviembre en Rovajärvi (Laponia), donde se ubica el mayor campo de entrenamiento militar de Europa.

A continuación, entre el 17 y el 25 de noviembre, se realizará en el mismo enclave el ejercicio de artillería 'Northern Strike 225', con la intervención de unos 2.200 efectivos de Finlandia y Polonia.

Las maniobras continuarán en Rovajärvi con el ejercicio 'Lapland Steel 25', en el que unos 1.200 militares de Finlandia, Reino Unido y Suecia ensayarán la capacidad operativa conjunta en condiciones invernales entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre.

Al mismo tiempo, en el sur de Finlandia tendrá lugar el ejercicio 'Lively Sentry 25', con la participación de 6.500 reclutas y reservistas y cerca de 900 vehículos militares, en el que practicarán cómo repeler un eventual ataque en una zona urbana.

Las maniobras 'Northern Axe 25', en las que se deplegarán 3.000 efectivos de Finlandia y Reino Unido, se realizarán entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre en la localidad oriental de Vuosanka, situada a apenas 50 kilómetros de la frontera con Rusia.

Este ejercicio bélico se centrará en practicar la capacidad de combate en situaciones que incluyen tácticas de defensa, retraso del enemigo, contrataque y uso de visión nocturna.

El último de los ejercicios, denominado 'Mallet Strike 2/25', contará con una fuerza de unos 1.000 efectivos de Finlandia, Reino Unido y Suecia y se desarrollará en Lohtaja, en la costa oeste de Finlandia, entre el 11 y el 20 de noviembre.

Se trata de las maniobras de defensa aérea terrestre más importantes del país nórdico, según el Ejército finlandés, y su objetivo es "desarrollar la interoperabilidad y las tácticas, técnicas y procedimientos de defensa aérea con los aliados".