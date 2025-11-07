Francia recomienda a sus ciudadanos abandonar temporalmente Mali por actividad terrorista

En el texto difundido, el ministerio instó a tomar "los vuelos comerciales aún disponibles" y desaconsejó los desplazamientos terrestres porque "las rutas nacionales son actualmente objetivo de ataques de grupos terroristas".

Mali es uno de los distintos países asolados por el salafismo yihadista del 'Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes' (JNIM), una rama de Al-Qaeda que opera en la franja africana del Sahel y detenta el control de territorios en Níger, Burkina Faso y Mali, todas ellas excolonias francesas gobernadas por juntas militares.

En los últimos años, los tres Estados han tratado de hacer frente al yihadismo de forma conjunta —principalmente mediante la formación de la Alianza de Estados del Sahel (AES)—, a la vez que han puesto fin a la presencia militar francesa en la región.

Esta semana, el JNIM ha impuesto un bloqueo económico en la capital de Mali, Bamako, con el fin de asfixiar a la ciudad y su región obstruyendo la entrada de combustible a fin de derrocar el gobierno.

Mali ya figuraba en los mapas informativos para los viajeros franceses como una destinación "formalmente desaconsejada", una categoría que comparte con otros países de la región del Sahel —como Burkina Faso, Níger o Sudán, este último en guerra civil desde 2023s—, pero la nota emitida por el Ministerio constituye una alerta directa para los ciudadanos franceses.