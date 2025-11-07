Fuerzas de izquierda de Paraguay invitan al expresidente Lugo a debatir acuerdos políticos

Lugo fue invitado a una "plenaria nacional" por sus correligionarios durante un encuentro celebrado en su residencia y que contó "con la participación de los principales dirigentes de los partidos integrantes del bloque", señaló la formación política en un comunicado.

"El expresidente Fernando Lugo confirmó su presencia para el próximo 8 de noviembre para así poder encontrarse con la militancia frentista y ponerse al tanto de las propuestas y resoluciones que adopte el encuentro político", afirmó la formación.

El evento "tiene como objetivo definir y ajustar su hoja de ruta de cara a los próximos desafíos políticos para las próximas elecciones municipales", señaló la alianza de movimientos de izquierda.

El Frente Guasu aseguró que se encuentra "en pleno proceso de reestructuración, reorganización y reactivación de sus bases" en el país.

En su momento, esa alianza fue la mayor fuerza progresista en el país, pero actualmente, tras las elecciones de 2023, cuenta con un solo curul en el Senado, ocupada por la legisladora Esperanza Martínez, exministra de Lugo.

Lugo, de 74 años, sufrió en agosto de 2022, siendo senador, un accidente cerebrovascular.

En abril pasado, el también exobispo católico asistió a un encuentro organizado por el Frente Guasu para recordar los 17 años de su triunfo en las urnas como líder de izquierda, que marcó la alternancia en Paraguay tras más de seis décadas de hegemonía del gobernante Partido Colorado.

El mandato de Lugo concluyó el 22 de junio de 2012, cuando el Senado lo destituyó tras un polémico juicio político promovido en el Congreso después de la muerte de 11 campesinos y 6 policías durante un desalojo de tierras.