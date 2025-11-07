FundéuRAE: cumbre Celac-UE, claves de redacción

1. “Celac” o “CELAC”, ambas válidas“CELAC” es el acrónimo de “Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”. Por corresponder a un nombre propio y tener más de cuatro letras, es también adecuado con mayúscula solo en la inicial (“Celac”, en lugar de “CELAC”), de acuerdo con lo indicado en la “Ortografía de la lengua española”. Lo mismo sucede con “Mercosur” (Mercado Común del Sur) o “Caricom” (Comunidad del Caribe).

2. “Celac-UE”, sin espaciosEs habitual el uso del guion para expresar que es una cumbre que reúne a ambos grupos de países. En ese caso, no se deja espacio ni antes ni después del guion (“cumbre Celac-UE”), como tampoco si lo que se relaciona son expresiones formadas por varias palabras: “relaciones Unión Europea-América Latina”.

3. La “región del Caribe”, no “de El Caribe”El artículo no forma parte del nombre propio de esta región, por lo que lo indicado es que vaya en minúscula y, si fuera el caso, hacer la contracción con la preposición anterior: “del Caribe”, “al Caribe”.

4. La expresión “triple transición”, con minúsculasCuando se emplea la expresión “triple transición” para referirse a uno de los principales objetivos del evento, lo adecuado es escribirla enteramente con minúsculas, pues es una denominación común descriptiva, no un nombre propio: “La triple transición (energética, digital y ambiental) será una prioridad de la cumbre”.

5. “Birregional”, no “biregional”Para indicar que se trata de una cumbre que une dos regiones, el término adecuado es “birregional”, con doble erre, no “biregional”.

6. Los cargos y autoridades, con inicial minúsculaLos sustantivos que designan cargos o autoridades, como “presidenta”, “primer ministro”, etc., se escriben con minúscula inicial.

7. “Homólogo” no es equivalente a “homónimo”Para expresar que alguien cumple una función similar a la de otro, lo apropiado es referirse a este como su “homólogo”, no su “homónimo”.

8. “Pro tempore”, sin tilde y en cursivaLa expresión latina “pro tempore” se escribe sin tilde y en cursiva, o entre comillas si no se dispone de ese tipo de letra, por tratarse de una locución latina: “Colombia asumió la presidencia ‘pro tempore’ de la Celac en abril”.

9. Las palabras “sesión”, “reunión”, “encuentro”…, en minúsculaLo apropiado es escribir en minúscula, excepto si forman parte de un nombre propio, palabras como “reunión”, “encuentro”, “sesión”, etc.: “reunión ministerial de trabajo”, ”encuentro de embajadores”, ”sesión plenaria”, ”grupo de reflexión”…

10. “Bianual” y “bienal”, diferenciasLa cumbre es un evento que se celebra cada dos años, es decir, es “bienal”. En cambio, algo “bianual” se produce dos veces al año.

11. “Hoja de ruta”, alternativasPara evitar su uso excesivo, se recuerda que la expresión “hoja de ruta” puede sustituirse por “plan (de actuación)”, “agenda”, “proceso”, “programación”, “planificación”, “cronograma”…

12. El signo “%” se escribe separado de la cifraEn la escritura de porcentajes, el símbolo “%” se escribe separado de la cifra a la que acompaña, tal como recoge la ortografía académica: “La CELAC y la UE representan conjuntamente al 14 % de la población mundial”.

