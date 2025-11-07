Hamás condena la entrada de Kazajistán en los Acuerdos de Abraham

"El anuncio de Kazajistán hoy de unirse a los denominados 'Acuerdos de Abraham' y fortalecer las relaciones con la entidad sionista criminal (Israel) es un paso inaceptable y reprobable", aseguró Hamás en un comunicado.

El grupo asegura que el anunció equivale a "encubrir los crímenes de genocidio cometidos por la ocupación" contra el pueblo palestino en Gaza, especialmente en un momento, recalca, en el que Israel se enfrenta a un "creciente aislamiento internacional".

Hamás reiteró su llamamiento a todos los países, especialmente a los Estados árabes e islámicos, a romper toda relación con Israel y evitar proyectos para normalizar las relaciones con este país.

En su lugar, los islamistas pidieron que se apoyen los esfuerzos para fortalecer la resiliencia del pueblo palestino y a respaldar la independencia del Estado palestino independiente con Jerusalén como capital.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la inclusión de Kazajistán en los acuerdos el jueves en un comunicado en el que recordó que este país mantiene relaciones diplomáticas plenas con Israel desde 1992, tras la disolución de la Unión Soviética. Trump destacó que este paso es un ejemplo de "progreso real" y felicitó a quienes contribuyen a la paz internacional.

En los últimos meses, EE.UU. ha buscado de la mano de Israel ampliar los Acuerdos de Abraham.

Hasta ahora formaban parte de este acuerdo de normalización Bahrein, Marruecos, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos.