Ingresos por exportaciones de café hondureño suben 270,8 % en primer mes de cosecha actual

En octubre, las divisas generadas por el grano sumaron 13 millones de dólares superiores a los 4,8 millones registrados en el primer mes de la cosecha 2024-2025, indicó el Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) en un informe.

La entidad detalló que el volumen exportado en octubre creció 126,7 %, al pasar de 22.580 quintales (sacos de 46 kilos) en el primer mes del ciclo anterior a 51.183 quintales en octubre de 2025.

El precio promedio del quintal se situó en 348,26 dólares, por encima de los 212,97 dólares del mismo mes de la cosecha anterior, lo que representa un aumento del 63,5 %, según las autoridades cafetaleras.

Estados Unidos fue el principal destino del café hondureño en octubre, con 20.749 sacos, equivalente al 40,5 % del total exportado. Le siguieron Francia, con 9.565 quintales (18,7 %), y Alemania, con 7.650 (14,9 %), según cifras oficiales.

El café aporta más del 5 % al Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, país que se mantiene como el quinto productor mundial del grano, y representa cerca del 30 % del PIB agrícola.

La cosecha 2024-2025 cerró el 30 de septiembre con 6,1 millones de quintales exportados y más de 2.100 millones de dólares en divisas.

De acuerdo con las proyecciones del Ihcafe, la cosecha actual podría alcanzar 6,5 millones de quintales exportados. El ciclo cafetalero va del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente.

La caficultura hondureña está en manos de 120.000 productores, el 90 % de ellos pequeños, y genera alrededor de un millón de empleos en las etapas de corte, beneficiado y transporte.