Israel agradece a México que frustrara un intento de asesinato contra su embajador

En un comunicado de prensa remitido este viernes, Exteriores agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán" que pretendía atacar al embajador israelí en México, Einat Kranz-Neiger.

El presunto intento de asesinato fue frustrado en México este verano, informó el medio estadounidense Axios, que detalló también que el plan para llevar a cabo el crimen se habría puesto en marcha a finales de 2024.

En declaraciones recogidas por el mismo medio, funcionarios estadounidenses afirman que este supuesto plan para asesinar al embajador israelí es una prueba más de "la extensa red" con la que Irán opera en el extranjero contra "objetivos estadounidenses e israelíes", en este caso en Latinoamérica.

Según la información de Axios, la operación habría sido dirigida por una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní que durante años ha reclutado agentes en toda América Latina "desde la embajada de Irán en Venezuela".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí manifestó sus agendes de seguridad e inteligencia "continuarán trabajando incansablemente" en cooperación con otras agencias del resto del mundo "para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos".