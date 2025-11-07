Japón reanuda las exportaciones de marisco a China por primera vez desde su veto en 2023

Un total de seis toneladas de vieiras congeladas procedentes de Hokkaido fueron enviadas a China el pasado miércoles, dijo hoy en una rueda de prensa el ministro de Agricultura de Japón, Norikazu Suzuki. Un cargamento de pepinos de mar de la prefectura de Aomori será igualmente enviado el próximo lunes.

China vetó las importaciones de pescado de Japón en agosto de 2023, cuando el país nipón comenzó a verter grandes cantidades de agua contaminada y tratada de la central nuclear de Fukushima, dañada por el terremoto y posterior tsunami de marzo de 2011.

El Gobierno chino aprobó el pasado junio la reanudación de las importaciones de pescado y marisco procedentes de varias regiones de Japón, aunque Pekín mantuvo el veto a los productos procedentes de las prefecturas de Fukushima, Gunma, Tochigi, Ibaraki, Miyagi, Niigata, Nagamo, Saitama, Tokio y Chiba.

El ministro nipón Suzuki solicitó este viernes que Pekín levante la prohibición sobre las zonas restantes, para que recuperen su actividad comercial habitual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Instamos encarecidamente que el levantamiento de las restricciones a las importaciones en las 10 prefecturas se base en evidencia científica", declaró en rueda de prensa el ministro Suzuki este viernes, según declaraciones recogidas por el periódico japonés Yomiuri.