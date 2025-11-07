Jodi Kantor, periodista de The New York Times: "No tenemos un plan para salvar la verdad"

En la conferencia inaugural del VII Congreso de Periodistas de la región española de Cataluña, reconoció que no cuenta con la fórmula para revertir la situación, pero sugirió que se trabaje para disponer de "un plan colectivo para salvar la verdad".

Kantor es conocida en todo el mundo por destapar, con su compañera Megan Twohey, los abusos sexuales cometidos durante decenios por el productor de cine Harvey Weinstein.

Cuando en 2017 publicaron las primeras informaciones sobre este caso, tanto su medio como ella y su compañera Megan recibieron presiones y se enfrentaron a "poderosas" fuerzas, rememoró.

Sin embargo, ocho años después, "el campo de juego es más débil, no hay tantas fuerzas intentando fomentar, impulsar el periodismo en esta dirección".

Por ello, la periodista insistió en la necesidad de "unir" fuerzas y de partir siempre de los hechos. "Sin una información correcta, no puedes disponer de un debate fresco, significativo, objetivo, válido", argumentó.

Cree que, posiblemente, la historia que destaparon hace ocho años hoy no tendría tanto impacto, con redes sociales como X en manos de "un actor muy ideológico y muy político", en alusión a Elon Musk.

Aun así, demandó a los medios que mantengan el interés por las "historias más complejas", por el "periodismo de investigación".

Aunque publicar información que se ocultaba a la sociedad le ha supuesto lágrimas, el periodismo de investigación es "increíble", remató.