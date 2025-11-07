Justicia española confirma el procesamiento del novio de presidenta madrileña por fraude

En un auto judicial al que tuvo acceso EFE, los jueces de la audiencia madrileña avalan la decisión de otra magistrada que juzga el caso principal contra González Amador, procesado junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello facturas y documentos falsos para reducir su carga fiscal.

A finales de septiembre una jueza decidió abrir por este supuesto fraude juicio oral contra la pareja de la presidenta madrileña (perteneciente al conservador Partido Popular) por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para González Amador, además de multas de hasta 624.402 euros, mientras que los partidos de izquierdas PSOE (socialista) y Más Madrid, que ejercen de acusación particular, solicitaron cinco años de prisión y una multa de 27.000 euros (casi 23.000 dólares).

Además, González Amador está siendo investigado en una caso separado por presunta corrupción en los negocios junto con la firma Quirón Prevención, del Grupo Quirónsalud, una de las mayores empresas del sector de la prevención de riesgos laborales a nivel internacional.

En este caso, las acusaciones que ejercen Más Madrid y el PSOE sospechan que González Amador pagó a la esposa de un directivo de esta empresa una comisión encubierta de 499.836 euros en una operación de venta de material médico.

El caso de la pareja de Díaz Ayuso ha puesto al fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, en la cuerda floja, pues fue acusado por un delito de revelación de secretos, al supuestamente filtrar información a la prensa sobre este caso de fraude y por ello está siendo juzgado en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, García Ortiz, cuyo juicio comenzó esta semana, insiste en que la Fiscalía aportó esa información para desmentir un bulo que aseguraba que era el Ministerio público el que ofrecía un pacto a González Amador, cuando en realidad había sido al revés.