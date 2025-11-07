Justicia niega prisión domiciliaria a exmarido de presentadora condenado por violación

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Campana, en la provincia de Buenos Aires, basó su decisión en la gravedad de los delitos, el peligro de fuga y el hecho de que el domicilio propuesto para el cumplimiento de la pena es el mismo en el que ocurrieron los hechos por los que fue condenado.

Contardi se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 41 de Campana y su defensa, a cargo de Fernando Sicilia, había solicitado la modalidad de prisión domiciliaria, argumentando que la sentencia no está firme y que su cliente debe cuidar de la hija que tuvo en julio pasado con una nueva pareja.

La defensa había planteado también como alternativa un régimen que le permitiera pasar parte de la semana fuera del penal, en una vivienda de un barrio privado.

En el fallo, los magistrados afirmaron que “no han desaparecido las condiciones que justifican el encierro de Contardi” y consideraron que es “conveniente que continúe sometido a la medida cautelar que actualmente pesa sobre su persona, con el objeto de asegurar los fines del proceso”.

Sicilia adelantó este viernes que apelarán la decisión judicial.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate Campana declaró el pasado 13 de agosto a Contardi culpable del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado", que provocó un grave daño en la salud mental de la víctima por hechos violentos reiterados.

Los hechos denunciados ocurrieron entre 2015 y 2018, aunque la causa se inició en 2021, cuando Prandi presentó una denuncia.

Tras conocerse el veredicto, el abogado defensor de Prandi manifestó ante la prensa que se trata de "un caso bisagra para todas las mujeres que sufren situaciones de este tipo”, por tratarse de un caso de violación dentro de un matrimonio.

Contardi, por su parte, rechazó todos los cargos y afirmó que fue víctima de una campaña mediática.