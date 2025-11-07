La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 3,66 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA retrocedió 3,35 %, hasta los 118.686.994,51 puntos.

Entre las líderes, los mayores descensos fueron para las acciones de Grupo Financiero Galicia (-6,72), Edenor (-5 %), Banco BBVA Argentina S.A. (-5,97 %) y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (-5,44 %).

Por el contrario, cerraron en positivo los papeles de ALUAR (+2,27 %), Transener (+1,7 %) y Metrogas (+0,04 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron a la baja en un promedio de - 0,5 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 647 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó 30 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.395 pesos para la compra y a 1.445 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista descendió también 37 pesos, a 932,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 20 pesos, a 1.415 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) se mantuvo en 1.471,30 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó un 1,70 %, a 1.454,69 pesos por dólar.