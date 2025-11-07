La Fed puede necesitar ampliar su balance pronto por necesidad de liquidez, según Williams

"Espero que no pasará mucho tiempo hasta que alcancemos reservas suficientes", dijo Williams en una conferencia en Fráncfort sobre el mercado de dinero organizada por el Banco Central Europeo (BCE).

El presidente del Banco de la Fed de Nueva York realizó estos comentarios una semana después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que el 1 de diciembre habrán concluido la reducción de su balance y después de que se hayan producido tensiones de liquidez en el mercado monetario del dólar.

Williams dijo que la Fed podría necesitar comprar bonos y considerar reducir la duración media de sus tenencias de deuda.

"El próximo paso en nuestra estrategia del balance será evaluar cuándo el nivel de las reservas ha alcanzado un nivel suficiente", añadió Williams.

"Entonces será el momento de comenzar el proceso de compras graduales de activos, que mantendrá un nivel de reservas amplio", opinó el presidente del Banco de la Fed de Nueva York.

Williams consideró que esta gestión de reservas no representará un cambio en la postura de política monetaria de la Fed.

De momento, según Williams, la reducción del tamaño del balance de la Fed, que comenzó en junio de 2022, se ha producido según los planes.

Anteriormente, como otros bancos centrales en todo el mundo, la Fed incrementó sus reservas durante la pandemia hasta un nivel "muy por encima de amplio", para restaurar el funcionamiento del mercado, dijo Williams en Fráncfort.

En junio de 2022, la Fed comenzó el proceso de reducir el tamaño de su balance hacia "un nivel amplio de reservas".

"El proceso ha funcionado según lo previsto. Las tenencias de valores de la Fed se han reducido desde un pico de 8,5 billones de dólares en 2022 hasta 6,250 billones de dólares hoy", dijo Williams.

La Fed controla el nivel de sus tipos de interés y de otros intereses a corto plazo a través de sus reservas, apostilló Williams en su discurso en la conferencia.

Así, la Fed calcula con anterioridad una oferta de reservas que será suficientemente amplia "para cubrir la demanda de reservas la mayor parte de los días", según Williams.

Asimismo, William consideró que la reciente volatilidad en los mercados de repos (acuerdos de recompra de deuda a un precio predeterminado) muestra que las reservas han caído a niveles que hace necesario que la Fed compre pronto un nivel modesto de bonos para abastecer a los mercados de préstamos a un día a niveles adecuados.