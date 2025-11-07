La Guardia Suiza investiga un caso de presuntos gestos de despreció contra mujeres judías

El episodio fue denunciado por el teólogo Gregor Maria Hoff, de la Universidad de Salzburgo, unos días después en el semanario austriaco Die Furche.

Según su relato, en la mañana del miércoles 29 de octubre, dos mujeres judías se dirigían a un encuentro con el papa y se produjo una discusión con un guardia suizo que se encontraba en uno de los accesos al Vaticano y que las llamó 'judías' en un tono despectivo y escupió en su dirección.

El portavoz del cuerpo que se encarga de la seguridad del papa, el cabo Eliah Cinott , confirmó en una declaración a los medios que ha recibido "un informe de una tercera persona no implicada sobre un incidente ocurrido en una de las entradas oficiales al Vaticano y que se ha abierto una investigación interna", pero sin referirse al posible gesto de desprecio.

Según el diario 'La Repubblica', el caso y la posible discusión "se refiere a una solicitud de fotografía con el guardia de servicio y actualmente se está investigando internamente" y que lo que pudo pasar es que los visitantes solicitaron una fotografía, una práctica bastante común entre los turistas, pero a la que los guardias no pueden prestarse.

Anoche, una de las protagonistas del episodio Michal Govrin , escritora, poeta y directora de teatro israelí, hija de una superviviente del Holocausto, explicó al sitio web de noticias de la Iglesia austriaca Kathpress que un miembro de la Guardia Suiza Pontificia silbó contra ellas y con profundo desprecio se refirió a ellas como:" les juifs " (las judías),

En ese momento, la otra mujer se dirigió al guardia y le preguntó: "Dijiste 'les juifs'" pero el guardia suizo mintió e hizo un gesto de escupir en su dirección.

"El comandante pidió disculpas profundamente y dijo que el guardia sería investigado. Pero sin duda el incidente dejó huella", añadió Govrin.

El episodio se produjo durante los actos en el Vaticano de conmemoración de la declaración Nostra Aetate , con la que el Concilio Vaticano II revitalizó las relaciones con los judíos, y en los que el papa León XIV en un discurso aseguró que la Iglesia no tolera actos de antisemitismo.