La India reitera a Rusia su petición de liberar a 44 ciudadanos reclutados en su ejército

"En los últimos meses, sí, hemos sido informados de varios ciudadanos indios que han sido reclutados en el ejército ruso. Hemos vuelto a plantear el asunto a las autoridades rusas para que sean liberados lo antes posible y se ponga fin a esta práctica", declaró el portavoz del ministerio, Randhir Jaiswal, en una rueda de prensa en Nueva Delhi.

"Según nuestra información, 44 ciudadanos indios se encuentran actualmente sirviendo en el ejército ruso. Estamos en contacto con la parte rusa. También estamos en contacto con las familias de estas personas y les estamos informando sobre la situación", añadió Jaiswal.

El portavoz aprovechó para reiterar la advertencia del gobierno: "Queremos insistir en que nadie debe aceptar ofertas para servir en el ejército ruso, ya que se trata de una oferta que entraña un grave peligro para la vida", concluyó.

En septiembre, Nueva Delhi ya había expresado su preocupación por casos de ciudadanos indios reclutados en Rusia, algunos de los cuales, según medios locales, habrían viajado con visados de trabajo o estudio antes de ser incorporados a labores militares.

Las autoridades indias mantienen abierta la coordinación con la embajada en Moscú para facilitar la repatriación de los afectados, indicó Jaiswal.

La posición del primer ministro de la India, Narendra Modi, respecto a la guerra de Ucrania es singular, pues combina su vínculo energético con Moscú y la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos con Kiev.

Nueva Delhi insiste en que su posición sobre la guerra en Ucrania es de "neutralidad activa" y apoya el diálogo, pero sin sumarse a las sanciones occidentales contra Rusia.