La Operación Atalanta libera a 24 tripulantes de mercante atacado en Somalia por piratas

El buque mercante de transporte de petróleo y químicos fue atacado por un grupo de acción pirata de la zona la mañana del jueves 6 de noviembre, a aproximadamente 700 millas náuticas de Mogadiscio, capital de Somalia, informó la Operación Atalanta, cuyo cuartel general está en Rota, en el sur de España.

Al recibir la alerta del ataque, la Operación Atalanta desplegó de inmediato sus recursos de superficie y aéreos y consiguió recuperar el buque, aunque los piratas no han sido capturados y siguen en la zona.

Por ello los efectivos de Atalanta continúan la intensa búsqueda del grupo en la zona y están recabando datos y pruebas para respaldar su enjuiciamiento cuando sean capturados.

"La colaboración con las fuerzas regionales e internacionales en la zona ha sido clave para la liberación del buque tanque mercante", indicó la Operación Atalanta, que explicó que en el operativo han participado las autoridades de Puntlandia (este de Somalia), las Fuerzas Marítimas Combinadas, aeronaves japonesas P3C, aeronaves de reconocimiento y patrulla marítima de Seychelles y el Mando Conjunto de Operaciones español.

La amenazas en la zona del incidente sigue siendo "crítica", según esta operación europea.