La producción de vehículos en México cae el 0,69 % en los primeros diez meses del año

En tanto, la exportación de vehículos ligeros retrocedió el 1,45 %, hasta los 2,88 millones, mientras que las ventas en el mercado interno se elevaron un ligero 0,11 %, para ubicarse en 1,2 millones, según el informe del instituto autónomo.

El Inegi precisó que el 77,1 % de los vehículos producidos fueron camiones ligeros y el resto automóviles.

El reporte destaca un descenso del 16,3 % interanual en la producción de Volkswagen, cuyo sindicato amagó en agosto con una huelga, aunque no se llevó a cabo tras lograr un acuerdo de incremento salarial.

También hubo reducciones interanuales en la producción de las plantas de Honda (-13,3 %), de Mazda (-10,7 %), de Stellantis (-8,7 %) y Mercedes Benz (-7,6 %).

Tan solo en octubre, la fabricación de vehículos ligeros en México retrocedió el 3,72 % interanual, hasta las 367.870 unidades.

Mientras que la exportación en el décimo mes del año también cayó el 5,45 %, con 314.227 vehículos.

Entre tanto, la venta interna se elevó el 5,99 %, hasta alcanzar las 129.736 unidades.

La industria automotriz mexicana, la más relevante del sector manufacturero, aporta alrededor de un 4 % al producto interior bruto (PIB) nacional y más de un 20 % al PIB manufacturero.

En 2024, la producción y exportación de vehículos ligeros en México creció más de un 5 %, lo que permitió hilar tres años consecutivos de crecimiento, tras los impactos de la pandemia de la covid-19 y la escasez de insumos.

El desempeño de octubre, se suma a la tendencia a la baja de septiembre y agosto, pero contrasta con los incrementos observados en junio y julio, meses en los que la producción avanzó el 4,89 % y el 2,36 %, respectivamente, pero también refleja que la industria sigue enfrentando una demanda interna débil y un entorno externo de incertidumbre comercial.

El Inegi precisó que los resultados provienen de los informes de veintidós empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), así como de seis compañías no afiliadas, que en conjunto representan 39 marcas de autos producidos y comercializados en el país norteamericano.