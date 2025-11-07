La red europea de lenguas "minorizadas" se reunirá en Barcelona

Así lo anunció este viernes el Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales (CIEMEN), que detalló que estarán presentes 51 idiomas "minorizados" de 25 estados europeos, como el gaélico, el occitano o el bretón.

Diferentes entidades y representantes políticos participarán en el evento, entre los que destacan el Relator Especial de Naciones Unidas para las Minorías, Nicolas Levrat; el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, y otros representantes catalanes.

El presidente de CIEMEN, David Minoves, justificó la elección de la capital catalana como sede de la asamblea general por la existencia de "un debate y un apoyo muy grandes" sobre el uso social del catalán, lengua que pasa por una "situación de emergencia lingüística".

"El catalán está sufriendo agresiones directas por parte del supremacismo y del negacionismo en lugares como el País Valencià o las Baleares", advirtió Minoves, comunidades en las que observa un "genocidio lingüístico" cometido por sus gobiernos autonómicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las redes sociales serán un eje principal del encuentro, con diferentes talleres y debates.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En junio de 2026 se cumplirán 30 años de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que se confeccionó en una conferencia impulsada por el PEN Club Internacional y el CIEMEN.