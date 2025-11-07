La reducción del tráfico aéreo por el cierre del Gobierno en EE.UU. podría llegar al 20 %

"El segundo pago se realiza este martes, por lo que, si el cierre no termina relativamente pronto, más controladores no acudirán al trabajo, y entonces continuaremos evaluando la presión en el espacio aéreo y tomando decisiones que pueden, de nuevo, llevarnos (a reducir el tráfico aéreo) del 10 % al 15 %, y quizá al 20 %", dijo Duffy en declaraciones a la cadena Fox News.

Según la plataforma FlightAware, 860 vuelos fueron cancelados en EE.UU. por la por falta de controladores y 3.110 sufrieron retrasos este viernes.

El secretario explicó que los controladores, trabajadores federales esenciales que deben acudir a trabajar aunque no estén recibiendo su salario, no "pueden soportar la pérdida de dos sueldos".

Deberían haber recibido una primera nómina hace unas semanas pero el cierre del Gobierno impidió que cobraran.

"Si los controladores empiezan a acudir al trabajo y la presión disminuye, podemos mover esos porcentajes en otra dirección", aseguró el secretario respecto al creciente número de trabajadores que alegan problemas médicos u otro tipo de bajas para justificar su ausencia en los aeropuertos.

Preguntado por la recuperación del tráfico aéreo una vez se resuelva la situación, Duffy aseguró que harían falta días para volver a los niveles normales.

"Si el Gobierno abriera mañana, lo cual no va a suceder porque no parece probable, nos llevaría días evaluar a los controladores que regresan a sus instalaciones o torres", declaró.

"Pueden pasar días, si no una semana, antes de que volvamos a tener vuelos a plena capacidad cuando se abra el Gobierno", indicó.

Desde este viernes, el tráfico aéreo en EE.UU. se redujo un 10 % por orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) debido a la escasez de unos 2.000 controladores aéreos por el cierre de Gobierno, el más largo de la historia del país.

Entre los aeropuertos afectados por la reducción de tráfico aéreo destacan el JFK y LaGuardia, en Nueva York; LAX, en Los Ángeles (California); y O’Hare, en Chicago (Illinois). También están impactados los de Dallas y Houston (Texas), de Washington DC; los de Miami, Fort Lauderdale, Tampa y Orlando (Florida); Filadelfia (Pensilvania), Atlanta (Georgia), Boston (Massachussetts) y Newark (Nueva Jersey), entre otros.

Según estimaciones del Departamento del Tesoro, unos 4.000 vuelos al día podrían quedarse en tierra debido a las nuevas restricciones, que se implementaron para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Ante esta situación, el director ejecutivo de la compañía de alquiler de coches Hertz, Gil West, aseguró en declaraciones a la CNN que las reservas para alquileres de cara a este fin de semana han aumentado más del 20 % en comparación con el año pasado en estas mismas fechas.

El cierre de Gobierno comenzó el pasado 1 de octubre por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar en el Senado un presupuesto que permita a las agencias federales seguir operando.

El bloqueo, que cumple 38 días, ya ha superado al de 2018-2019, que finalizó tras 35 días debido al caos aéreo provocado por la escasez de controladores.