La tercera entrega de 'Gremlins' llegará a los cines en noviembre de 2027

Columbus, que fue el guionista en la primera entrega, sustituye a Joe Dante, encargado de las dos anteriores películas de la franquicia: 'Gremlins' (1984) y 'Gremlins 2: the new generetion' ('Gremlins 2, la nueva generación', 1990).

La primera cinta protagonizada por las criaturas más malvadas y gamberras de los años ochenta fue un éxito de taquilla, alcanzado los 212 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, según la publicación estadounidense Variety.

La segunda parte tuvo menos éxito, pero aún así recaudó 41 millones de dólares, convirtiéndose en una película de culto.

'Gremlins' contaba la historia de un adolescente que recibe como regalo una rara mascota llamada Gizmo, que bajo determinadas circunstancias se convierte en un pequeño monstruo.

Para no sufrir esa transformación había que cumplir tres premisas: no exponer a Gizmo a la luz del sol, no darle de comer después de medianoche y no mojarlo.

Las dos primeras entregas estuvieron protagonizadas Zach Galligan y Phoebe Cates, pero hasta el momento no ha trascendido quien formará parte del reparto de la tercera.