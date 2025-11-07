La UE y Ayuda en Acción avanzan en la lucha contra la desnutrición infantil en Ecuador

La Iniciativa, financiada mediante la estrategia 'Global Gateway', busca combatir una de las problemáticas estructurales más urgentes del país andino mediante acciones sostenibles centradas en la infancia y en las comunidades rurales.

En el marco de la 'Green Diplomacy Week', de la UE, autoridades locales y socios del proyecto realizaron una visita técnica al municipio de Guano, en el centro del país, para conocer los avances de una intervención integral, que combina acceso a agua potable y segura, soberanía alimentaria, salud, nutrición y hábitos saludables.

Entre los logros alcanzados por el proyecto se destacan la rehabilitación de sistemas comunitarios de agua potable, la creación de una finca agroecológica modelo, el fortalecimiento de huertos familiares liderados por mujeres y la recuperación de sistemas de riego comunitarios.

El jefe de cooperación de la UE en Ecuador, José María Medina, resaltó “la participación integrada y mancomunada de todos los actores de esta iniciativa”, y agradeció especialmente a las comunidades, “quienes nos enseñan la vía de su propio desarrollo, decidida y liderada por ellas mismas”.

Por su parte, la directora de Ayuda en Acción en Ecuador, Fiorella Mackliff, afirmó que “cada niña y niño que crece sano representa una victoria colectiva” y añadió que en Chimborazo “la lucha contra la desnutrición no es un discurso, sino un proceso vivo de la mano de las comunidades”.

Paralelamente, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) llevan a cabo la “Semana por la Primera Infancia, Educación y Nutrición”, un espacio de reflexión, aprendizaje y cooperación internacional que se desarrolla en Quito hasta el 8 de noviembre.

Durante estos días, autoridades, especialistas y docentes de toda Iberoamérica se han reunido para intercambiar experiencias, conocimientos y estrategias orientadas al desarrollo integral de los infantes.

En el marco del evento, la ministra de la cartera en mención, Alegría Crespo, destacó que “cada año el Ministerio atiende a más de 320.000 niñas y niños en Educación Inicial, distribuidos en más de ocho mil instituciones educativas”.

El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, subrayó que “invertir en la primera infancia es invertir en el futuro de Iberoamérica", y que "es un compromiso compartido que requiere cooperación, ciencia y una visión educativa humanista”.