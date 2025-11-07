Las gasolineras de la filial finlandesa de Lukoil se quedan sin combustible por sanciones

"Las reservas de algunos tipos de combustible ya se han agotado en algunas gasolineras y el número de estas gasolineras está creciendo a diario", declaró a este medio el director de mercadotecnia y comunicaciones de Teboil, Toni Flyckt.

En estos momentos no están llegando nuevos cargamentos de combustible a ningún punto del país, agregó.

"Las nuevas entregas están actualmente suspendidas, pero estamos dispuestos a reanudarlas de inmediato si la situación actual cambia. Ahora mismo todo el combustible que había en nuestras terminales ha sido entregado", afirmó Flyckt.

Teboil se halla en crisis desde que Estados Unidos impuso en octubre sanciones contra los gigantes rusos Lukoil y Rosneft para incrementar la presión sobre Moscú en relación con la guerra de Ucrania.

Desde ese momento, empresas como Neste, que suministraban combustible a Teboil, cortaron el abastecimiento y los bancos detuvieron las transacciones financieras, a pesar de que Washington había previsto un periodo de gracia hasta el 21 de noviembre para cortar las relaciones comerciales.

En este contexto, Teboil advirtió de que las restricciones que se han impuesto a su funcionamiento podrían ocasionar riesgos ambientales y de seguridad, por lo que se ha pedido la ayuda de las autoridades finlandesas para evitar "problemas mayores".

Por otro lado, Flyckt explicó que ciertas operaciones financieras sí que se están produciendo, tras pasar un proceso de aprobación, y que la empresa está trabajando para separarse de los operadores de las gasolineras de su franquicia, para que estos puedan seguir pagando sus propias facturas, así como los salarios de sus empleados.

Teboil, que se dedica a la venta y distribución de derivados del petroleo y abastece en estos momentos a unas 400 gasolineras de toda Finlandia, según datos de la cadena pública Yle, fue adquirida por Lukoil en 2005.

A fines de octubre pasado, tras ser sancionada, Lukoil anunció que vendería sus negocios internacionales al grupo Gunvor, con sede en Suiza y fundado por el magnate ruso Guennadi Tímchenko, antiguo amigo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el multimillonario sueco Torbjörn Törnqvist.

Sin embargo, según la prensa internacional, Gunvor retiró este jueves su oferta de 22.000 millones de dólares por los activos de la petrolera rusa después que el Departamento del Tesoro de EE.UU. señalara su descontento con el acuerdo y llamara a la empresa una "marioneta" de Rusia.