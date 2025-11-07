Las milicias gazatíes entregan a la Cruz Roja el cuerpo de un supuesto rehén

"De acuerdo con la información provista por la Cruz Roja, un ataúd de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y está de camino a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza", recoge el comunicado del ejército.

"Se requiere a Hamás que mantenga el acuerdo y tome las medidas necesarias para devolver todos los rehenes fallecidos", concluye el texto.

Hamás anunció esta tarde que las Brigadas Al Quds (el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina) y las Brigadas Al Qasam (la milicia de Hamás) entregarían un cadáver hallado este mismo viernes en Jan Yunis, en el sur de la Franja.

Cuando la Cruz Roja devuelva el cuerpo a las Fuerzas Armadas israelíes, estas lo transportarán fuera de Gaza hasta el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, en Yaffa, al sur de Tel Aviv.

El instituto forense identificará el cuerpo y, de confirmarse que pertenece a uno de los cautivos que seguían en el enclave, quedarían en Gaza cinco cadáveres de secuestrados.

Entre ellos se encuentra el cuerpo de Hadar Goldin, que las milicias tienen en su poder desde 2014. Los demás fueron secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que estos grupos armados (encabezados por Hamás) mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

Israel debe devolver los cuerpos de 15 palestinos que mantiene en su poder por cada rehén israelí devuelto por Hamás.