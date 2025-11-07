Llegan a Honduras restos de narcotraficante Juan Ramón Matta, fallecido en prisión en EEUU

Matta, de 80 años, estuvo preso durante 37 años y murió la semana pasada, enfermo, en una cárcel de Springfield, Missouri.

Sus restos llegaron al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en el centro de Honduras, y serán velados hoy y el sábado en una funeraria de Tegucigalpa.

Según un aviso de sus cuatro hijos, previo a una misa en la Basílica Menor de Suyapa, será sepultado el domingo en un cementerio de la capital hondureña, donde fue capturado el 5 de abril de 1988 por elementos de los cuerpos de seguridad de Honduras, con apoyo de agentes antidrogas de Estados Unidos, cuando estaba por llegar a su residencia después de hacer ejercicio.

Su muerte fue confirmada el 30 de octubre en Tegucigalpa por uno de sus abogados, Marlon Duarte, quien dijo a periodistas que falleció "en las peores condiciones que se puede tratar a un ser humano".

Señaló además que Matta "murió solo, sin estar con su familia" y sufriendo de "una enfermedad grave, terminal, cáncer de próstata".

El 11 de diciembre de 2018 Matta le pidió al Gobierno de Honduras que le solicitara al de Estados Unidos su extradición, después de 31 años de estar preso en el país del norte.

"Tengo 31 años en prisión y es mucho lo que he estado en la cárcel. Tomando en cuenta que ahora hay un tratado de extradición y como yo no fui llevado por la ley, pueden pedir un poco de consideración y que me vaya para mi país", dijo Matta vía telefónica desde una cárcel de Estados Unidos al programa Frente a Frente de la Corporación Televicentro en Tegucigalpa.

Entonces, Matta también recordó que el 5 de abril de 1988, durante el Gobierno hondureño que presidía José Azcona, ya fallecido, fue entregado "miserablemente" a EE.UU. por su presunta responsabilidad en la muerte del agente antidrogas Enrique Camarena, en 1985, por cuyo crimen la Justicia estadounidense años después le retiró los cargos tras comprobar su inocencia.

Matta regresó a su país en 1986 después de una espectacular fuga de la cárcel La Modelo, en Bogotá, Colombia, donde había sido detenido en 1985, por narcotráfico.

Sobre su fuga de la prisión colombiana, relató sonriente en Tegucigalpa que la abandonó porque las puertas se le fueron abriendo.

Su captura en Tegucigalpa en 1988 derivó en protestas violentas frente al Parlamento hondureño y la Embajada de Estados Unidos, cuyo Consulado fue incendiado.