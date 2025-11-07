Los socialdemócratas rumanos renuncian al "progresismo" y abrazan valores conservadores

Grindeanu recibió más del 99 % de los votos de los casi 3.000 delegados reunidos en el congreso de la formación.

El político, de 51 años, era el único candidato al cargo y asumió el liderazgo con un mensaje contra la formación ultranacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), segunda en el parlamento detrás del PSD y con un gran crecimiento en medio de los actuales recortes para reducir el déficit.

"Declaro una ofensiva total contra el populismo, porque hasta ahora el populismo no ha pagado ni un solo salario en Rumanía. La única respuesta al populismo vacío es el buen gobierno", afirmó ante los delegados, entre los que se encontraban los ex primeros ministros Victor Ponta y Adrian Nastase.

El congreso aprobó también una reforma del estatuto de la formación que elimina la etiqueta de "progresista" y redefine al PSD como defensor de los valores "nacionales, religiosos y tradicionales", en un intento de recuperar votantes conservadores.

El PSD es una formación con gran respaldo entre los votantes de más edad, como pensionistas, y en las zonas rurales, donde también avanza con fuerza la ultraderechista AUR.

En asuntos sociales la formación mantiene posturas tradicionales y, por ejemplo, se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo.

"El PSD vuelve a ser el partido del pueblo, de los rumanos. Apartir de hoy, el PSD vuelve a ser el partido de todas las generaciones, de la clase media", declaró Grindeanu.

La formación es parte de la actual coalición de Gobierno junto con conservadores, centristas y la minoría húngara, y afronta la difícil tarea de aplicar impopulares recortes para reducir el elevado déficit del país.

Grindeanu, informático de formación, inició su carrera en Timișoara y fue primer ministro en 2017 y actualmente preside la Cámara de Diputados.