Macron llega a México para reunión con Sheinbaum y su visita oficial

Macron aterrizó a las 00:50 hora local (06:50 GMT) en la Base Aérea Militar Número 19 de la Ciudad de México acompañado por una comitiva de funcionarios y fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien le dio la bienvenida en nombre del Gobierno mexicano, informó la Cancillería.

Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo recibirá oficialmente en Palacio Nacional, donde ambos mandatarios sostendrán un encuentro privado y posteriormente encabezarán una reunión con empresarios de los dos países, en un esfuerzo por impulsar inversiones y la cooperación estratégica.

“Va a haber una reunión privada, después una reunión eh de los gabinetes, luego una reunión con empresarios y luego daremos una conferencia de prensa”, señaló la mandataria durante su rueda de prensa matutina.

Fuentes del Elíseo subrayaron en París a EFE que la que será la primera visita oficial de un jefe de Estado a México desde la entrada en funciones de Sheinbaum hace un año debe servir para estrechar los vínculos con un país con el que Francia "comparte muchos valores", como la defensa del multilateralismo, la acción feminista o la importancia que da a la soberanía propia.

La visita de Macron a México -originalmente prevista para septiembre pasado y retrasada debido a tensiones políticas en París-, se enmarca en los preparativos del 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que comenzaron en 1830.