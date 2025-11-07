Más de 29 años de cárcel para hombre que violó a un niño de 10 años en Ecuador

El fallo judicial también contempla el pago de una multa de 600 remuneraciones básicas unificadas (282.000 dólares en total) y de 3.000 dólares como reparación integral a la víctima.

Además, se dispuso que el Ministerio de Salud brinde atención psicológica al pequeño.

La fiscal del caso indicó que, el 7 de noviembre de 2024, el niño salió de la escuela y su tía lo recogió como de costumbre; sin embargo, en esta ocasión le dejó una cuadra antes de su casa para que fuera a cambiarse de ropa.

En ese trayecto, el sentenciado -quien era vecino de la víctima- lo abordó, le tapó la boca y, por la fuerza, lo llevó hasta su domicilio, donde lo agredió sexualmente.

La madre del pequeño retornó a su hogar después de su jornada laboral y notó a su hijo triste. Al preguntarle qué le ocurría, el niño le contó lo sucedido. Ella dio aviso a las autoridades, que aprehendieron de inmediato al agresor.

Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía sustentó su acusación contra Ney Bolívar U. V. con los testimonios de la madre y la tía de la víctima, así como los del médico legista y del médico del Hospital San Vicente de Paúl, quien atendió al niño y recogió la información relevante del hecho.

También se presentaron los testimonios del agente aprehensor, los agentes investigadores de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de El Oro y las expertas que hicieron las valoraciones psicológica y de trabajo social.

La Fiscalía demostró que el agresor aprovechó la vulnerabilidad de la víctima, quien se encontraba solo en un lugar con poca afluencia de peatones y vehículos.