Merz confía en que la parte comercial del acuerdo UE Mercosur se resolverá aún este año

"He hablado con el presidente Lula del tema. Le he dicho que confío en que lleguemos a una decisión antes de finales de año con respecto a la parte comercial", dijo en una rueda de prensa en Belém.

Merz recalcó que este viernes también habló de esto con otros representantes de la Unión Europea (UE) presentes en la ciudad brasileña y por ello es "muy optimista" acerca de este objetivo.

El jefe de Gobierno subrayó que se trata de la parte comercial del acuerdo, que puede decidirse por mayoría y podría empezar a aplicarse de inmediato, mientras que el acuerdo global requerirá unanimidad, por lo que se necesitará probablemente más tiempo.

Merz indicó que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, tiene incluso una fecha fijada para firmar la parte comercial: el 27 de diciembre.

El canciller brasileño Mauro Vieira afirmó la víspera que la intención de la presidenta Von der Leyen es firmar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur el 20 de diciembre en Río de Janeiro.

El acuerdo, que está siendo negociado desde hace más de dos décadas, ha enfrentado resistencias por parte de países europeos como Francia y Polonia.

Mientras, el bloque formado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y, en proceso de adhesión, Bolivia, ha presionado para firmarlo cuanto antes.