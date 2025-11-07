México alerta en la COP30 sobre la "parálisis" ante crisis climática y llama a la acción

"Lo inaceptable es la parálisis del mundo ante ella (la crisis climática), la dilución de la voluntad política en discursos políticamente correctos y vacíos, la cobardía disfrazada de diplomacia, la negación ante la ciencia que anestesia la acción", enfatizó Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, en su intervención.

Bárcena citó las "devastadoras lluvias" que azotaron recientemente a México, que dejaron al menos 83 muertos y más de una decena de desaparecidos.

"Es una tragedia que trasciende fronteras y que nos recuerda con dolor, pero con claridad que el cambio ya no es una advertencia, es una realidad que nos iguala como humanidad porque nos ha alcanzado a todos", subrayó.

Asimismo, recordó que la furia del clima no distingue territorio ni ideología ni estatus, "es una fuerza que golpea sin compasión y su verdad es simplemente incontestable".

En su intervención, la secretaria presentó la NDC 3.0, la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional de México, con metas formuladas "por primera vez, en términos absolutos".

El país se comprometió a un máximo de 364 a 404 millones de toneladas de CO2 equivalente de forma no condicionada, lo que implica "una reducción de más de 50 % con respecto al escenario tendencial".

La NDC, explicó, apunta a una "nueva forma de industrialización en México, que se llama Plan México", que abarca sectores como transporte, energía, industria, agricultura, residuos, petróleo, gas y construcción.

Latinoamérica, enfatizó, genera solo el 11 % de las emisiones globales, aunque es una de las regiones "más vulnerables" y con mayor biodiversidad.

"Estimamos (…) que tan solo con recuperar 10 % de los 1.450 kilómetros cuadrados de manglares mexicanos, podríamos reducir 19 millones de toneladas de carbono, el 3 % de nuestras emisiones de 2024", señaló.

También anunció compromisos como la adhesión a la iniciativa Bosques Tropicales Para Siempre (T3F) y la creación, junto a Guatemala y Belice, de la Gran Selva Maya, un corredor de 5,7 millones de hectáreas.

Además, remarcó que la adaptación climática será tratada como tema de seguridad nacional y anunció la primera Política Nacional de Adaptación para 2026.

La secretaria llamó a fortalecer las sinergias entre acuerdos de clima y biodiversidad, armonizar mediciones de carbono y acelerar el financiamiento global bajo el Acuerdo de París.

"No hay tiempo que perder, cada décima de grado importa. Ninguna nación, ninguna, puede recorrer esta crisis sola", insistió

Finalmente, recordó que, como dijo el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017), la actual es "la primera generación en experimentar los efectos del cambio climático y la última que tendrá la oportunidad de revertirlos".