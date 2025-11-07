Milán cae un 0,35 % al cierre de la semana por temor a una 'burbuja' tecnológica

Por su parte, el índice general Italia All-Share perdió un 0,34 %, hasta los 45.467,82 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 566 millones de acciones por un valor de 3.511 millones de euros (4.065 millones de dólares al cambio).

Esta última jornada de la semana se vio de nuevo marcada por los temores a una burbuja en los títulos tecnológicos por la Inteligencia Artificial.

Entre las pérdidas destacaron la fabricante de cables Prysmian (4,34 %), la aseguradora Unipol (3,84 %), la extractora de agua Interpump (3,38 %), la firma de loterías Lottomatica (2,93 %), la eléctrica A2a (2,17 %) o la fabricante de audífonos Amplifon (2,11 %).

En el otro lado de la moneda, entre los números verdes quedaron bancos como Banca Monte Paschi Siena, que ganó un 4,44 % tras la presentación de sus resultados, Mediolanum (1,01 %) y Mediobanca (0,89 %).

Así como la firma de moda Moncler (2,75 %), el gigante del sector de la defensa Leonardo (1,79 %), Telecom Italia (1,71 %), la gasística Snam (1,34 %) o la fabricante de bebidas Campari (0,78 %), entre otros títulos.