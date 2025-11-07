Miles de personas acuden al entierro de Omer Neutra, soldado cuyo cuerpo devolvió Hamás

A la ceremonia acudieron el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el comandante del Comando Central de EE.UU., Brad Cooper; junto a otros personajes reconocidos como el exministro de Defensa Yoav Gallant o el que fuera jefe del Estado Mayor Herzi Halevi, que entre miles despidieron al soldado fallecido el 7 de octubre de 2023.

"Esta semana mi amigo me preguntó si serías enterrado en Nueva York. Es una pregunta razonable. En el momento en que elegiste dejar América atrás y alistarte no pude evitar sentir una pizca de tristeza sabiendo que no estarías cerca de mí. Pero algo profundo en tu interior anhelaba este lugar", leyó durante la ceremonia el hermano de Omer Neutra, Daniel.

Omer Neutra murió con 21 años el 7 de octubre de 2023 a causa de las heridas recibidas durante el ataque de los milicianos gazatíes, según determinó el Ejército de Israel el 1 de diciembre de 2024. Antes, su situación permaneció incierta.

Nació en Long Island (Nueva York) pero viajó a Israel para participar en un programa de liderazgo en una comunidad agraria del norte del país. Tras ello, decidió quedarse en Israel para hacer el servicio militar como un "soldado solitario", como se conoce a los jóvenes que inmigran al país para ello sin su familia.

El 7 de octubre era comandante de un tanque cerca de la frontera de Gaza. Durante el ataque, los milicianos lograron lanzar gases tóxicos e incendiar su tanque.

Entonces, Neutra fue llevado herido a Gaza junto a Shaked Dahan, cuyo cuerpo recuperó el Ejército en la Franja en agosto; Oz Daniel, también fallecido y cuyo cadáver Hamás entregó junto al de Neutra; y Nimrod Cohen, liberado con vida en octubre como parte del acuerdo de alto el fuego.

"Te prometo, Omer, que no pararemos hasta que el último rehén vuelva a casa. Hasta que cada familia de un rehén consiga clausura y pueda encontrar la pequeña comodidad que da la certidumbre", aseguró durante su eulogia el padre del fallecido, Ronen Neutra.

En Gaza quedan aún los cuerpos de seis rehenes, uno de ellos el de Hadar Goldin, soldado cuyo cuerpo Hamás mantiene cautivo desde 2014.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, también intervino en la ceremonia y leyó un texto en inglés en el que incluyó un agradecimiento al presidente de EE.UU., Donald Trump.

Su esfuerzo "llegó al corazón de la batalla entre la luz y la oscuridad, la civilización y el mal".

"Lo repito aquí otra vez: toda la familia de las naciones debe permanecer junto a la humanidad. Primero y sobre todo, debe ayudar a recuperar hasta el último rehén de vuelta a casa para su entierro digno", concluyó.

El grupo islamista Hamás continúa buscando en Gaza, especialmente en las áreas aún bajo control del Ejército de Israel (más del 50 % del territorio) los cuerpos de los cautivos fallecidos, habiendo advertido durante las negociaciones del alto el fuego que no contaba con todos en su poder al momento del cese de las hostilidades.