Ministerio de Ambiente de Ecuador alerta sobre mal estado de agua potable de Guayaquil

La cartera, que ya denunció hace cuatro meses al Municipio de Guayaquil y a la empresa Interagua, encargada de la gestión del servicio, recordó que los niveles de metales y compuestos químicos detectados en el recurso hídrico superan los límites permitidos por la normativa.

Los principales focos de contaminación se encuentran en los puntos de descarga de aguas residuales y en el río Daule, principal fuente de captación para el abastecimiento de agua potable en la urbe.

De acuerdo con la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), el Daule registra nueve años consecutivos de contaminación. En 2016, los tres parámetros analizados excedían los límites máximos permitidos, y en 2025, de ocho parámetros evaluados, seis incumplen las normas ambientales.

La contaminación afecta directamente al agua de consumo humano, la pesca artesanal, las camaroneras, los productores de concha y cangrejo, los cultivos agrícolas que dependen del río y la seguridad alimentaria de Guayaquil, según el informe técnico del organismo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ministerio de Ambiente y Energía y la ARCA han iniciado nuevos procesos sancionadores tras los monitoreos del 8 de octubre de 2025, que confirmaron la reincidencia de las infracciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades también presentaron una denuncia penal contra el Municipio de Guayaquil, Interagua y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag) por presuntos delitos contra el agua, e impusieron multas por 46.920 dólares.

Toda la documentación técnica fue remitida a la Fiscalía General del Estado, que investiga las responsabilidades penales correspondientes.