Nueva York hace planes para evitar o abordar la incursión federal tras victoria de Mamdani

"La meta es evitar, y si no podemos evitar, esperamos poder retrasar (...). Y si algo ocurre, entonces tenemos que gestionar. Los tres escenarios tienen una planificación real detrás", dijo a Politico la directora de seguridad y emergencias del estado, Jackie Bray, que coordina la preparación.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, ha diseñado una "sala de guerra virtual" para estos fines y convocado reuniones con grupos activistas, líderes empresariales y fuerzas del orden, e incluirá pronto a líderes religiosos y grupos de veteranos (militares retirados), indica el artículo.

El objetivo es "negar a Trump cualquier pretexto para que despliegue a la guardia nacional o a tropas en activo en la ciudad", lo que pasa por "formar un frente unido" pese a las discrepancias ideológicas, y además ha pedido a activistas y sindicatos en específico "evitar violencia o vandalismo".

En esos esfuerzos está presente la jefa de Policía local, Jessica Tisch, a quien Mamdani ha dicho que planea mantener en su puesto, y que se ha opuesto públicamente a la "militarización" de Nueva York.

Hochul y Tisch, agrega, han estado incidiendo en mensajes sobre la mejora de la seguridad en la ciudad, que el mes pasado registró bajadas en la delincuencia en el metro y en los tiroteos, pero ambas planean intensificar su campaña de comunicación antes de que Mamdani asuma el cargo en enero.

Como parte de los planes, el equipo de la gobernadora pretende "refutar por adelantado" argumentos de Trump para una hipotética incursión federal, y están consultando a oficiales en California, donde Los Angeles fue escenario de redadas migratorias, para saber "qué hubieran deseado saber" antes de estas.

El medio indica también que Hochul ha estado en contacto intermitente con Trump y que ha iniciado conversaciones con el equipo de transición de Mamdani, a quien sugirió que mantuviera a la jefa de Policía actual y a quien ha pedido en privado "resistirse a sus ambiciones más expansivas en 2026".