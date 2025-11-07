Permanece la calma en la frontera entre Pakistán y Afganistán tras producirse tiroteos

"Ayer los disparos tuvieron lugar durante media hora al atardecer, pero toda la noche fue tranquila", dijo a EFE el oficial de la fuerza paramilitar paquistaní Levies Nasir Khan.

Los enfrentamientos tuvieron lugar en la zona del paso fronterizo de Chaman-Spin Boldak.

Según Khan, nadie resultó herido en el lado paquistaní.

Islamabad responsabiliza a Kabul de haber iniciado los enfrentamientos de anoche, mientras que Afganistán culpa a Pakistán.

La última serie de ataques ocurrió mientras tiene lugar en Estambul la tercera ronda de coversaciones entre representantes del Gobierno de Pakistán y del régimen talibán desde el recrudecimiento de las hostilidades bilaterales entre estos dos países sudasiáticos a principios del pasado mes de octubre.

El 19 de octubre, en su primera ronda de contactos, Pakistán y Afganistán lograron un primer alto el fuego en Doha con la mediación de Catar y Turquía. Posteriormente, celebraron una segunda fase de negociaciones en Estambul en la que acordaron extender el cese de hostilidades.

Desde entonces, y pese a la fragilidad del alto el fuego y las declaraciones cruzadas entre Islamabad y Kabul, no se habían registrado violaciones de la tregua.

El conflicto entre los países es el peor en décadas en la Línea Durand, la frontera de trazado imperial británico entre Pakistán y Afganistán.

Islamabad acusa a los talibanes afganos de refugiar en su territorio a miembros del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, a los que acusa de llevar a cabo ataques en territorio paquistaní.