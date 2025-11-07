Pionyang promete más "acciones ofensivas" tras prueba de misil y Seúl condena las medidas

"Hemos comprendido claramente la hostilidad de Estados Unidos, decidido a confrontar a Corea del Norte hasta el final, y nunca evitaremos responder a ello", dijo el ministro de Defensa norcoreano, No Kwang-chol, en un comunicado emitido por la agencia estatal KCNA.

Las declaraciones de No se producen un día después de que el Ejército de Corea del Sur detectara el lanzamiento de un misil balístico de corto alcance (SRBM) norcoreano hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas. El ensayo no ha sido informado en los medios norcoreanos.

El ministro criticó la primera visita conjunta en ocho años de los jefes de Defensa de Washington y Seúl a la Zona Desmilitarizada que divide a las dos Coreas, realizada el lunes pasado, y su participación al día siguiente en la Reunión Consultiva de Seguridad (SCM), el foro anual de defensa más importante entre los dos países.

"Los altos mandos militares de Estados Unidos y Corea del Sur visitaron la zona cercana a la frontera sur de Corea del Norte para avivar la histeria bélica y celebraron una la reunión consultiva de seguridad anual en la que conspiraron para fortalecer su capacidad de disuasión frente a Corea del Norte", dijo No.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro norcoreano también arremetió contra los últimos ejercicios aéreos conjuntos Freedom Flag, realizados a principios de este mes, y la visita a Corea del Sur del portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS George Washington el miércoles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Desplegaremos acciones más ofensivas contra la amenaza enemiga, con el objetivo de garantizar la seguridad y defender la paz mediante una fuerza considerable", señaló.

En respuesta, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur condenó este sábado tanto el lanzamiento como las críticas de Pionyang.

"Nuestro Ejército condena enérgicamente el reciente lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte y expresa su profundo pesar por las críticas de hoy de Pionyang contra los ejercicios y reuniones conjuntas anuales entre Corea del Sur y Estados Unidos", dijo el ministerio, en un comunicado, instando a Pionyang a detener las acciones que agravan las tensiones intercoreanas.

Las fricciones con el régimen norcoreano se elevaron esta semana después de que Estados Unidos impusiera sanciones a individuos y empresas acusados de blanquear fondos ilícitos para financiar el programa de armas nucleares de Pionyang, que prometió "responder de forma apropiada".