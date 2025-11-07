Precios no varían en octubre en Chile y la inflación a 12 meses se modera al 3,4%

"De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas. Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacan vestuario y calzado e información y comunicación", explicó el INE.

El dato de octubre es menor al estimado por los mercados y se trata también del menor registro desde abril desde abril de 2021.

En septiembre, los precios al consumo habían avanzado un 0,4 % y un 4,4 % en doce meses, por encima del rango de tolerancia del Banco Central.

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto, y la inflación cerró en el 4,5 %.

El emisor elevó el pasado septiembre su estimación de crecimiento económico del PIB para este año al rango 2,25 % - 2,75 %, pero decidió en septiembre mantener los tipos de interés referencial en el 4,75 %.