Prisión preventiva para uno de los detenidos por asesinato de dos ecuatorianos en España

Se trata del segundo detenido por su presunta relación con la desaparición de dos ecuatorianos en una urbanización de esta población española, cuyos cuerpos fueron encontrados en una excavación en el subsuelo.

A este segundo detenido se le investiga por dos delitos de homicidio, y el primer invetigado ingresó en prisión provisional el pasado 29 de agosto.

Las autoridades encontraron a finales de agosto restos humanos en una casa de la citada localidad, ubicada en la urbanización Camposol, en la que vivían dos ciudadanos ecuatorianos desaparecidos desde el pasado abril, José Patricio Chango, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal, de 32.

En el auto de procesamiento, la juez detalla que existen indicios para considerar que el investigado podría ser uno de los autores materiales o cooperadores necesarios de la desaparición y muerte de los dos hombres, por lo que adopta la medida cautelar de privación de libertad para asegurar la presencia del investigado en el proceso y evitar el riesgo de destrucción de pruebas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy