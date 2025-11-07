República Dominicana se afinca en la transformación productiva y la innovación

En su informe anual sobre América Latina, el organismo apuntó que la alianza entre la Unión Europea y República Dominicana ha destinado más de 1.200 millones de dólares en los últimos 30 años para fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible.

"En cuanto a las políticas de transformación productiva, se estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 para promover una economía inclusiva, innovadora y sostenible mediante la integración de la tecnología en la industria, el desarrollo de competencias para un mercado laboral dinámico y el fortalecimiento de la capacidad de innovación", dijo la OCDE en su informe.

También, afirmó que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), lanzada en 2022, busca posicionar al país como líder regional en inteligencia artificial a través de tres iniciativas principales: el programa de gobierno inteligente, el centro de talento e innovación y el centro de datos.

El organismo consultor refirió que República Dominicana obtuvo este año un préstamo de 300 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar la productividad y la innovación, y otro de 240 millones de dólares a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos para impulsar a las pequeñas empresas sostenibles o dirigidas por mujeres.

En lo que respecta a las alianzas internacionales para la transformación de la producción, el Programa de País de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) para la República Dominicana 2025-2028, proporciona una hoja de ruta para promover la transformación industrial con inclusión y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), afirmó la OCDE.

El organismo también destacó que el Gobierno dominicano, junto al de Alemania, la Unión Europea y el Banco Centroamericano de Integración Económica, está proporcionando más de medio millón de dólares en capital semilla a 49 empresas con alto potencial de crecimiento, centradas en la digitalización y la sostenibilidad.